Раскрыты подробности состояния госпитализированной Аллы Суриковой

РЕН ТВРЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о состоянии режиссера Аллы Суриковой, которая госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирус и пневмонию.

По информации телеканала, врачи не подтвердили пневмонию у народной артистки России, но на фоне COVID-19 у нее развился бронхит.

Как рассказал источник, состояние режиссера оценивается как средней тяжести, но она не нуждается в кислородной поддержке.

Ранее Алла Сурикова заявила, что чувствует себя нормально.

Алла Сурикова — режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Человек с бульвара Капуцинок», «Ищите женщину», автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Суриковой с температурой и сильным кашлем. Однако вскоре режиссер опровергла эту информацию, заявив, что она «проходит техосмотр» и чувствует себя «хорошо». Впоследствии она все-таки подтвердила, что тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным и она переносит заболевание в легкой форме.