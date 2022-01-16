Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден прокомментировал захват синагоги в Техасе 20:48
Порошенко оценил вероятность своего ареста по возвращении в Киев 20:48
Экс-тренер «Зенита»: глупо говорить, что Сергеев полностью заменит Дзюбу 20:46
Российский хоккеист отказался выступать за национальную команду на Олимпиаде 20:32
В Кремле заявили об отсутствии на Украине российских военных 20:29
Роскомнадзор отреагировал на блокировку страницы российских дипломатов... 20:26
Смородская о запрете на легионеров в РПЛ: это бред сивой кобылы 20:17
Скончался фотограф Стив Шапиро, снимавший Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро и Марлона Брандо 20:09
Дания решила поддержать Украину суммой в €22 млн 19:57
В США заявили, что страна вступила в новую «холодную войну»... 19:51

Раскрыты подробности состояния госпитализированной Аллы Суриковой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

РЕН ТВРЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил о состоянии режиссера Аллы Суриковой, которая госпитализирована в Москве с подозрением на коронавирус и пневмонию.

По информации телеканала, врачи не подтвердили пневмонию у народной артистки России, но на фоне COVID-19 у нее развился бронхит.

Как рассказал источник, состояние режиссера оценивается как средней тяжести, но она не нуждается в кислородной поддержке.

Ранее Алла Сурикова заявила, что чувствует себя нормально.

Алла Сурикова — режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Человек с бульвара Капуцинок», «Ищите женщину», автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Суриковой с температурой и сильным кашлем. Однако вскоре режиссер опровергла эту информацию, заявив, что она «проходит техосмотр» и чувствует себя «хорошо». Впоследствии она все-таки подтвердила, что тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным и она переносит заболевание в легкой форме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть