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Селин Дион отменила около 20 концертов по медицинским причинам

Певица Селин Дион отменила почти 20 концертов из-за мышечных спазмов

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Канадская поп-певица Селин Дион отменила запланированные концерты в Северной Америке в связи с недавними сильными мышечными спазмами. Об этом она написала на своем официальном сайте.

«Я действительно надеялась, что к настоящему времени мне будет хорошо, но полагаю, что мне просто нужно быть более терпеливой и следовать медицинскому режиму, который прописали мне врачи. Наши концерты требуют много усилий в плане организации и подготовки, поэтому сегодня мы должны были принять решения, которые повлияют на планы на два месяца вперед», — написала певица.

В публикации отмечается, что будут отменены все концерты в Северной Америке, запланированные в период с 9 марта по 22 апреля 2022 года.

Следующий концерт канадской певицы должен состояться 20 мая 2022 года в Бирмингеме, Великобритания.

Ранее Селин Дион отменила осенние концерты в рамках турне в Северной Америке. Сначала был отменен концерт 5 ноября в Лас-Вегасе, его перенесли на 20 ноября. По данным The Variety, у Селин Дион «постоянные мышечные спазмы, которые не позволяют ей выступать». Врачи ей запретили «участие в репетициях нового шоу».

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