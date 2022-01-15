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В голливудской «Иронии судьбы» сыграет афроамериканка

В голливудском ремейке «Иронии судьбы» героиню Ахеджаковой сыграет темнокожая актриса Мктвала

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Мосфильм/Mzansi Magic

В голливудской версии известного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала, сообщает kp.ru со ссылкой на режиссера фильма Марюса Вайсберга.

В голливудской версии «Иронии...» актриса сыграет роль одной из подруг главной героини Нади, которую в оригинальном фильме режиссера Эльдара Рязанова исполняет Лия Ахеджакова. Вайсберг сообщил, что «Ахеджакову по-американски» сыграет театральная актриса Мктвала, которую он встретил в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, сейчас живет в Нью-Йорке.

Сама Лия Ахеджакова назвала новость ужасной, однако добавила: «Ну и что, ради бога, мы тоже снимаем их версии».

Главные роли в голливудском ремейке советской новогодней комедии исполнят актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Известно, что в образе Ипполита предстанет звезда нового фильма «Мортал Комбат» Льюис Танн.

Ранее были опубликованы фото со съемок голливудской «Иронии судьбы».

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