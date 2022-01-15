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У известного российского писателя украли миллион рублей

В Москве писателя Юрия Пахомова обокрали на миллион рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Известного писателя Юрия Пахомова обокрали в Москве. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, перед кражей литератору позвонили якобы из Пенсионного фонда и сказали, что ему необходимо подписать компенсации. Вскоре после звонка в квартиру к Пахомову пришла девушка, которая, сославшись на то, что забыла печать, украла из-под подушки автора 1 млн рублей.

Сообщается, что у полицейской собаки не получилось взять след злоумышленницы. Кроме того, ее не удалось засечь и по камерам видеонаблюдения.

Как заявили в пресс-службе московского ГУ МВД России, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личностей и задержание преступников.

Правоохранители завели уголовное дело.

Юрий Пахомов — советский и российский писатель, лауреат международных и всероссийских литературных премий. Он является автором таких произведений, как «Введенский канал», «После шторма», «Отец и дочь» и других.

Ранее сообщалось, что писателя Александра Пелевина обокрали после получения литературной премии «Национальный бестселлер» за роман «Покров-17». Пелевин объяснил, что во время празднования победы к нему подошел неизвестный, крепко обнял и скрылся. Вскоре после этого литератор обнаружил, что у него пропал телефон.

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