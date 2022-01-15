В Бразилии вручили медаль русской балерине

Балерина Татьяна Лескова, которая приходится правнучкой русскому писателю Николаю Лескову, была награждена медалью «Риу-Бранку» МИД Бразилии за весомый вклад в развитие танцевального искусства в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова.

«Татьяна Юрьевна как хранительница классической традиции русской балетной школы внесла значительный вклад в становление в Бразилии танцевального искусства. Несмотря на свой почтенный возраст (в декабре ей исполнилось 99 лет — прим. ТАСС), она продолжает активно участвовать в жизни русской общины в Рио-де-Жанейро, остается важной фигурой в объединении соотечественников», — сказал он.

Церемония вручения прошла в представительстве министерства в Рио-де-Жанейро. Лескова получила награду из рук директора представительства Марсии Маро да Силва.

Лескова родилась в 1922 году в Париже в семье русских эмигрантов. Она прекрасно говорит по-русски (читает в оригинале книги прадеда), несмотря на то, что всю жизнь прожила за пределами России. В Бразилию Лескова переехала в 1944 году, впоследствии возглавив балетную труппу Муниципального театра Рио-де-Жанейро.

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