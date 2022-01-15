Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Капризов рассказал, что не мог пошевелить рукой после травмы в матче против... 06:48
Бышовец рассказал, с чем у нового тренера «Краснодара» Фарке могут... 06:40
Названо число задержанных в Алма-Ате 06:28
У известного российского писателя украли миллион рублей 06:22
Абитуриент Токийского университета устроил резню на экзамене 06:03
Съемки сиквела «Черной пантеры» возобновили после травмы актрисы 05:59
Ягудин: Кондратюк выдержал борьбу за путевку на Олимпиаду 05:51
Капризов высказался о попадании на Матч звезд НХЛ 05:45
Губерниев поддержал власти Австралии в ситуации с Джоковичем 05:40
Назван способ уменьшить число звонков от мошенников 05:30

В Бразилии вручили медаль русской балерине

Балерина Лескова получила медаль за развитие танцевального искусства в Бразилии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Lucas Dumphreys/AP

Балерина Татьяна Лескова, которая приходится правнучкой русскому писателю Николаю Лескову, была награждена медалью «Риу-Бранку» МИД Бразилии за весомый вклад в развитие танцевального искусства в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Рио-де-Жанейро Владимира Токмакова.

«Татьяна Юрьевна как хранительница классической традиции русской балетной школы внесла значительный вклад в становление в Бразилии танцевального искусства. Несмотря на свой почтенный возраст (в декабре ей исполнилось 99 лет — прим. ТАСС), она продолжает активно участвовать в жизни русской общины в Рио-де-Жанейро, остается важной фигурой в объединении соотечественников», — сказал он.

Церемония вручения прошла в представительстве министерства в Рио-де-Жанейро. Лескова получила награду из рук директора представительства Марсии Маро да Силва.

Лескова родилась в 1922 году в Париже в семье русских эмигрантов. Она прекрасно говорит по-русски (читает в оригинале книги прадеда), несмотря на то, что всю жизнь прожила за пределами России. В Бразилию Лескова переехала в 1944 году, впоследствии возглавив балетную труппу Муниципального театра Рио-де-Жанейро.

Ранее американская балерина Джой Аннабель Уомак получила российское гражданство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть