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РПЦ призвала запретить концерты Тилля Линдеманна из-за «ненависти к детям»

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Christian Thiel/imago-images.de/Global Look Press

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ призвала запретить запланированные в России концерты солиста Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям. Об этом сообщает mk.ru.

Председатель комиссии, священник Федор Лукьянов заявил, что родительская общественность выступила против серии концертов певца, которая носит название «Я ненавижу детей». В РПЦ поддержали такую позицию и завили о недопустимости пропаганды «детоненавистнечиства и абортов» в текстах музыканта.

Накануне стало известно, что концерты Линдеманна, которые должны были состояться в конце января, перенесены — из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Против концерта в Новосибирске высказались местные активисты. В Instagram музыканта отмечалось, что проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. Кроме того, вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание участников группы и коллектива.

Активисты при этом призывали убрать афиши Линдеманна «Я ненавижу детей» с остановок. В обращении говорится, что артиста уже пытались привлечь к ответственности, а в его текстах выявили «посягательства на традиции и искажение исторической правды».

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