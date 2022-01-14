«Неухоженный»: работники дома престарелых рассказали о состоянии Куравлева

Работники дома престарелых, где в последние полгода перед госпитализацией жил актер Леонид Куравлев, рассказали о его состоянии.

По словам сотрудницы учреждения, он поступил туда лежачим, худым, в плохом состоянии, отказывался носить слуховой аппарат. «У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — поделилась в эфире шоу «Пусть говорят» работница заведения Надежда Орлова.

Кроме того, отметила она, у Куравлева были плохие отношения с родственниками и дочерью Екатериной. «Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел», — говорит она. В дом престарелых артиста доставил сын.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного с пневмонией актера Леонида Куравлева были диагностированы тяжелые поражения головного мозга.