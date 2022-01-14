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На Троекуровском кладбище поставили памятник Грачевскому

Памятник создателю «Ералаша» Грачевскому открыли в годовщину его смерти

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Памятник создателю «Ералаша» Борису Грачевскому открыли на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости».

Памятник был создан по инициативе директора театра «Ленком» Марка Варшавера. На открытии присутствовали народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, генеральный директор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, друзья артиста и его вдова Екатерина Белоцерковская.

Борис Грачевский – режиссер, сценарист, автор фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». В 1974 году основал детский юмористический киножурнал «Ералаш» вместе с драматургом Александром Хмеликом. С 1984 года он занимал должность художественного руководителя киножурнала

Грачевский умер 14 января 2021 года на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее СМИ сообщили, что первая супруга покойного режиссера Галина претендует на долю наследства создателя киножурнала «Ералаш».

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