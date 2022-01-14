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Умер музыкант Талгат Тухтамышев

Скончался свидетель Пугачевой на свадьбе с Киркоровым Талгат Тухтамышев

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Талгат Тухтамышев/Facebook

Гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев скончался на 70-м году жизни, передает «Пятый канал» со ссылкой на Али Левшина — директора солиста коллектива «Рецитал» Александра Левшина.

Причину смерти Тухтамышева Левшин называть не стал. «Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сказал он.

Талгат Тухтамышев был другом Аллы Пугачевой, вместе с ней снимался в фильме «Женщина, которая поет». Он был свидетелем с ее стороны на свадьбе с эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым в 1994 году. Со стороны жениха свидетелем был фотограф Роман Родин.

У себя в социальных сетях Алла Пугачева смерть друга пока не комментировала. Последняя на момент создания этого материала запись в ее Instagram — о смерти исполнителя и композитора Александра Градского. «Пока жива, буду помнить тебя», — обещала она в посте, датированном 28 ноября 2021 года.

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