Умер музыкант Талгат Тухтамышев

Гитарист ВИА «Ритм» и «Рецитал» Талгат Тухтамышев скончался на 70-м году жизни, передает «Пятый канал» со ссылкой на Али Левшина — директора солиста коллектива «Рецитал» Александра Левшина.

Причину смерти Тухтамышева Левшин называть не стал. «Мне передали, что его, к сожалению, не стало», — сказал он.

Талгат Тухтамышев был другом Аллы Пугачевой, вместе с ней снимался в фильме «Женщина, которая поет». Он был свидетелем с ее стороны на свадьбе с эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым в 1994 году. Со стороны жениха свидетелем был фотограф Роман Родин.

У себя в социальных сетях Алла Пугачева смерть друга пока не комментировала. Последняя на момент создания этого материала запись в ее Instagram — о смерти исполнителя и композитора Александра Градского. «Пока жива, буду помнить тебя», — обещала она в посте, датированном 28 ноября 2021 года.