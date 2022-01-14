Скончался педагог Безрукова и Машкова Михаил Лобанов

Скончался один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов, передает ТАСС.

Учениками Лобанова были актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Алена Хованская, Виталий Егоров и др.

Причиной смерти 76-летнего педагога стала продолжительная болезнь. «Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему», — отметили в пресс-службе организации. Здесь Лобанова называют легендой мхатовской школы. «Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Его персональной уникальной стратегией была школа первых курсов — важнейшая база, опора, основание актерского мастерства», — подчеркивают коллеги.

Михаил Лобанов родился 14 ноября 1945 года. В 1972 году окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу Художественного театра. Он играл Лариосика в новой редакции «Дней Турбиных», Дамиса в «Тартюфе» Анатолия Эфроса. Был режиссером спектаклей, снимался в кино. В Школе-студии МХАТ преподавал с 1980 года.