Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Папарацци сняли жену Криса Нота в слезах и без обручального кольца 14:02
Названа точная причина отравления подростков в Бийске 14:02
Ковтун: тренеры не избивают, но Тарасова мне могла иногда «прописать» 14:00
В России предложили вдвое поднять планку автомобильного «налога... 13:59
Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане 13:52
Генсек НАТО предположил, что РФ занимается «циничным манипулированием»... 13:52
Лавров назвал «красные линии» в отношениях с НАТО 13:50
Российская биатлонистка объяснила, почему белорусские спортсменки выступают лучше 13:42
Умер музыкант Талгат Тухтамышев 13:41
Минюст хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу 13:39

Скончался педагог Безрукова и Машкова Михаил Лобанов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Скончался один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Михаил Лобанов, передает ТАСС.

Учениками Лобанова были актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Алена Хованская, Виталий Егоров и др.

Причиной смерти 76-летнего педагога стала продолжительная болезнь. «Олег Табаков считал его своим главным соратником в деле воспитания театральной молодежи, бесконечно доверял ему», — отметили в пресс-службе организации. Здесь Лобанова называют легендой мхатовской школы. «Лобанов обладал навыком создавать актеров с нуля. Его персональной уникальной стратегией была школа первых курсов — важнейшая база, опора, основание актерского мастерства», — подчеркивают коллеги.

Михаил Лобанов родился 14 ноября 1945 года. В 1972 году окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу Художественного театра. Он играл Лариосика в новой редакции «Дней Турбиных», Дамиса в «Тартюфе» Анатолия Эфроса. Был режиссером спектаклей, снимался в кино. В Школе-студии МХАТ преподавал с 1980 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть