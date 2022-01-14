Заболевшая коронавирусом Алла Сурикова рассказала о своем состоянии

Болеющая коронавирусом режиссер Алла Сурикова в беседе с РИА «Новости» сказала, что чувствует себя нормально.

Причин для беспокойства, по ее словам, нет. «Все у меня нормально, спасибо», — заявила Сурикова.

Алла Сурикова — режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Человек с бульвара Капуцинок», «Ищите женщину», автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Суриковой с температурой и сильным кашлем. Однако вскоре режиссер опровергла эту информацию, заявив, что она «проходит техосмотр» и чувствует себя «хорошо». Впоследствии она все-таки подтвердила, что тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным и она переносит заболевание в легкой форме.