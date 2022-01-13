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В Ельцин-центре повредили картину ученицы Малевича

Неизвестный разрисовал картину Анны Лепорской «Три фигуры» в Ельцин-центре

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The Art Newspaper Russia

Картина «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы супрематиста Казимира Малевича, пострадала во время экспозиции в Ельцин-центре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу музея.

Неизвестный пририсовал изображенным на полотне фигурам глаза ручкой. Картина не .была покрыта лаком, и чернила попали в слой краски. В Третьяковской галерее, откуда привезли картину, реставрацию оценили в 250 тыс. рублей.

Администрация центра обратилась в МВД, но полицейские отказались возбуждать дело, посчитав ущерб незначительным.

Работа Лепорской экспонировалась на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая открылась 5 ноября минувшего года и продлится до 29 февраля.

Ранее нашлась похищенная с выставки номинантов премии Анатолия Зверева на «Винзаводе» картина Анны Андржиевской «Зависть». По факту хищения возбуждено уголовное дело. «Зависть» стоит 60 тыс. рублей и на ту же сумму была застрахована владельцем — галереей «Триумф».

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