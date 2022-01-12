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Звезда КВН рассказал о вырезанных из телеверсии шутках

Юморист Караваев заявил, что 40% выступлений КВН вырезается из эфира

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Игорь Караваев/VK

Участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев в беседе с блогером Андреем Пределиным на YouTube рассказал, сколько шуток вырезают из телеверсии шоу.

По его словам, телезрители видят не тот КВН, который состоялся в действительности, а 30-40% материала вырезают. А из юбилейной игры КВН, приуроченной к 60-летию проекта, вырезали около 60% материала. «У нас 15 минут было выступление. В эфире было семь. О чем мы говорим? Больше половины вырезали», — поделился комик.

Пределин согласился, что эта игра вживую была намного смешнее.

Ранее комик Идрак Мирзализаде в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» заявил, что шоу «Игра» практически ничем не отличается от КВН — кроме того, что там выступают более известные юмористы.

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