Звезда КВН рассказал о вырезанных из телеверсии шутках

Участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев в беседе с блогером Андреем Пределиным на YouTube рассказал, сколько шуток вырезают из телеверсии шоу.

По его словам, телезрители видят не тот КВН, который состоялся в действительности, а 30-40% материала вырезают. А из юбилейной игры КВН, приуроченной к 60-летию проекта, вырезали около 60% материала. «У нас 15 минут было выступление. В эфире было семь. О чем мы говорим? Больше половины вырезали», — поделился комик.

Пределин согласился, что эта игра вживую была намного смешнее.

Ранее комик Идрак Мирзализаде в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы» заявил, что шоу «Игра» практически ничем не отличается от КВН — кроме того, что там выступают более известные юмористы.