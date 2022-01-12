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«Думал, ты крутая»: Билан пристыдил Клаву Коку за видео с Бузовой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан в Instagram-stories назвал коллегу Клаву Коку «мелочной» из-за видео, на котором она представила телеведущую Ольгу Бузову в неприглядном, по мнению исполнителя, свете.

Ранее Клава Кока опубликовала видео, на котором они вместе с Бузовой идут в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель. Однако телеведущая вела себя несколько странно, поэтому Кока попросила подругу «не валяться на полу» в ее куртке. Билан заявил, что таким образом певица подставила Бузову, и пристыдил коллегу.

«Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты подставила подругу. Это жуть как некрасиво. Тебе не стыдно? Оля Бузова тебе помогла! Я думал, что ты крутая девчонка. А ты, оказывается, мелочная», — высказался Билан.

При этом пользователи сети не поняли, говорил ли певец со всей серьезностью или просто решил подшутить над коллегами по шоу-бизнесу.

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