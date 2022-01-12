Режиссер «Человека-паука» занялся перезапуском «Пункта назначения»

Режиссер трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом Джон Уоттс спродюсирует ребут франшизы «Пункт назначения» (Final Destination), передает The Hollywood Reporter.

Уоттс разработает и сценарий нового фильма.

Премьера «Пункта назначения» состоится на стриминговом сервисе HBO Max, точная дата релиза пока неизвестна.

Первый фильм киносерии «Пункт назначения» вышел в 2000 году. Его главный герой чудом избегает смерти, сойдя с самолета, однако вскоре смерть настигает тех, кто отказался от поездки вместе с ним.

Ранее создатель «Бивиса и Баттхеда» анонсировал возвращение персонажей. Эти персонажи вернутся в нынешнем году с новым мультфильмом и «многим другим» на стриминговом сервисе Paramount+.