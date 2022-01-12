Строители обманули Филиппа Киркорова на 5 миллионов

Строители обманули Филиппа Киркорова на 5,5 млн руб., сообщает Telegram-канал Mash.

Эстрадный исполнитель планировал отремонтировать свою квартиру на Арбате площадью 615 кв. м. Он заключил договор с бригадой рабочих на 32 млн руб. и 11 млн руб. выплатил авансом.

Однако рабочие не сделали ремонт, а заказчику в итоге вернули только 5,5 млн руб. Киркоров обратился в суд, его интересы представляет адвокат Александр Добровинский.

Ранее эстрадный исполнитель Николай Басков в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» объяснил, почему не позвал своего коллегу и друга Филиппа Киркорова после своего юбилея кататься на воздушных шарах. Киркоров пожаловался, что уже постфактум из социальных сетей узнал о поездке Николая Баскова с другими знаменитостями. «Ты бы выпал из него», — шуточно оправдался Николай Басков.