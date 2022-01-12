Кехман рассказал, как отремонтирует МХАТ

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман рассказал в беседе с РИА «Новости», что капитальный ремонт театра пройдет в два этапа.

Первый из них начат уже сейчас, второй стартует после 14 февраля. «До 27 января мы не играем спектакли. У театра есть предписание казначейства, которое мы обязаны выполнить за это время — восстановить учет. Такого еще не было в истории — об этом мне сказали в казначействе», — рассказал Кехман, добавив, что также в театре проводится полная инвентаризация.

С 27 января по 14 февраля на сцене театра будут идти спектакли, после он вновь закроется. «Параллельно будут идти два вида работ: у нас будет капитальный ремонт сценического комплекса и зрительного зала, всех парадных фойе, буфета, а также мы начинаем репетировать все наши постановки и приводить их в соответствие с уровнем МХАТа», — пообещал Кехман. Кроме того, команда театра будет работать над спектаклями, которые, по словам Кехмана, «были исковерканы предыдущими деятелями, работавшими там».

Обновленный театр откроют между 1 сентября и 1 ноября: к этому времени планируют сделать верхнюю механизацию сцены, поменять стулья, установить новую световую и звуковую аппаратуру, новую оркестровую яму.

Ранее сообщалось, что Кехман вернется в Новосибирск, чтобы поставить «Конька-Горбунка».