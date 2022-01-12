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Кардашьян и Мейвезера заподозрили в мошенничестве с криптовалютой

Кардашьян и Мейвезер стали ответчиками по иску о мошенничестве с криптовалютой EthereumMax

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Инстаграм Флойда Мейвезера

Звезду реалити-шоу Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера-младшего вызвали в суд центрального округа американского штата Калифорния по исковому заявлению о спекуляции с криптовалютой EthereumMax. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер-младший входят в число знаменитостей, которым предъявляют иск за то, что они якобы являются ведущими инвесторами в мошенничестве с криптовалютой», — говорится в статье.

Знаменитостей обвиняют в том, что они рекламировали EthereumMax, чтобы создать ажиотаж на рынке и заработать на продаже токенов, пишет журнал со ссылкой на текст иска.

Мейвезер рекламировал криптовалюту во время боксерского матча, Кардашьян — в Instagram, отмечает издание.

Ранее Кардашьян, которая в настоящее время получает юридическое образование, поблагодарила губернатора Колорадо Джареда Полиса за смягчение наказания водителю фуры Роджелу Агилере-Медеросу, осужденному за смертельное ДТП.

Агилера-Медерос в 2019 году попал в ДТП, в котором погибли четыре человека, и шестеро получили травмы. Он настаивал, что причиной аварии стали неисправные тормоза. Его приговорили к 110 годам лишения свободы, Полис сократил этот срок до десяти лет

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