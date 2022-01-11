Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве. Об этом она сама рассказала «Газете.Ru».

«Я в больнице. Не хочу говорить», — ответила Прошутинская.

По данным Telegram-канала Mash, 9 января 76-летняя Прошутинская обратилась к врачам, она жаловалась на кашель. У журналистки зафиксировали высокое артериальное давление.10 января кашель усилился, и медики диагностировали у ведущей хрипы в нижних отделах легких.

Прошутинскую перевели на кислородную маску, ей прописано лежать на животе по 16 часов в сутки. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для каналов советского и российского телевидения. Среди них — «Взгляд», «Времечко», «Дежурный по стране», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать» и «Оба-На».

В 1994 году журналистка стала сооснователем независимой телекомпании «Авторское телевидение» (ATV). Эта телекомпания выпустила передачу «Намедни» с Леонидом Парфёновым.