Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Модель обнаружила, что ее внешность украли для создания секс-куклы 12:37
Гиперреалистичные человекоподобные роботы из Перми будут работать в ТЦ и МФЦ 12:36
В Молдавии рассматривают повышение цен на газ для выплаты долга «Газпрому» 12:35
Ученые создали управляемое золотыми рыбками транспортное средство 12:35
Футболист сборной Турции погиб в автокатастрофе 12:31
В Кремле отреагировали на заявление Токаева о выводе миротворцев... 12:28
Песков ответил на вопрос о новых контактах Путина и Байдена 12:26
Лидер «М.К.У.» планировал теракт в России 12:25
В России начали компенсировать ограничения на пользование землей 12:21
Украина обогнала страны Европы по динамике роста авторынка 12:20

Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу с сильным кашлем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве. Об этом она сама рассказала «Газете.Ru».

«Я в больнице. Не хочу говорить», — ответила Прошутинская.

По данным Telegram-канала Mash, 9 января 76-летняя Прошутинская обратилась к врачам, она жаловалась на кашель. У журналистки зафиксировали высокое артериальное давление.10 января кашель усилился, и медики диагностировали у ведущей хрипы в нижних отделах легких.

Прошутинскую перевели на кислородную маску, ей прописано лежать на животе по 16 часов в сутки. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для каналов советского и российского телевидения. Среди них — «Взгляд», «Времечко», «Дежурный по стране», «Пресс-клуб», «Народ хочет знать» и «Оба-На».

В 1994 году журналистка стала сооснователем независимой телекомпании «Авторское телевидение» (ATV). Эта телекомпания выпустила передачу «Намедни» с Леонидом Парфёновым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть