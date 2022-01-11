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Жасмин рассказала, почему редко показывает мужа

Певица Жасмин призналась, что ее супругу не до фотосессий

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jasmin/Instagram

Певица Жасмин в ответ на вопрос о том, почему редко публикует в личном блоге совместные фото с супругом Иланом Шором, сослалась на его занятость.

Также, отметила она, «счастье любит тишину». «Муж очень много работает, не до фотосессий», — цитирует 44-летнюю певицу, решившую пооткровенничать с подписчиками ее Instagram, «СтарХит».

За молдавско-израильским предпринимателем Иланом Шором Жасмин замужем с 2011 года. (род. 1987, Тель-Авив). 21 июня 2017 года Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7,5 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Молдовы. Он бежал за границу и в 2020 году был объявлен в международный розыск.

От первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от брака с Шором — дочь Маргарита и сын Мирон.

Ранее режиссер Константин Богомолов в интервью актрисе Ирине Безруковой для YouTube-шоу «Начало» рассказал об отношениях с телеведущей Ксенией Собчак. По словам Богомолова, Собчак «прекрасная женщина», однако даже в браке с ней он во многом остается скрытным и многое предпочитает решать в себе. «Потому что, когда ты исповедуешься, делишься чем-то, есть ощущение, что ты обременяешь другого. Это скорее проблема, что я не доверяю», — признался он, добавив, что лишает близкого человека радости, которую тот может испытывать, помогая или выслушивая.

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