Обладательницей «Золотого глобуса» впервые стала трансгендерная актриса

Трансгендерная актриса Микаэла Джае Родригез получила «Золотой глобус», сообщается в Twitter премии. Это первый подобный случай в истории американской кинопремии.

Она была признана лучшей актрисой в драматическом сериале.

В этом году 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в закрытом формате — без СМИ, звезд и гостей. Традиционной трансляции на телеканале NBC не было, как и видеотрансляции онлайн. Актриса Джейми Ли Кертис и актер Арнольд Шварценеггер стали единственными звездными гостями мероприятия.

Они «посетили» церемонию в режиме онлайн, записав видеосообщения в поддержку премии и ее организатора — Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) после того, как Голливуд решил массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.