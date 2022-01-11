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Церемония прощания с телеведущими братьями Богдановыми прошла в Париже

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Церемония прощания с телеведущими Гришкой и Игорем Богдановыми состоялась в понедельник в церкви Мадлен в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский телеканала BMF.

В публикации отмечается, что церемония была «очень эмоциональной». Проститься с братьями пришли несколько сотен человек, включая их родных и близких, а также деятелей искусства.

Церемония прошла в церкви Мадлен, где в декабре 2017 года Франция прощалась с легендой рок-н-ролла Джонни Холлидеем.

Братья телеведущие умерли с интервалом в шесть дней. Гришка скончался 29 декабря 2021 года, Игорь – 3 января 2022 года. Сообщается, что он умер от последствий коронавируса.

Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.

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