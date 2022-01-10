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Елена Проклова рассказала о своей госпитализации

Проклова подтвердила, что находится в реанимации в столичной больнице

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Актриса Елена Проклова подтвердила, что находится в реанимации в одной из больниц в Москве. Об этом она сообщила изданию «Вечерняя Москва».

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сказала она.

Ранее бывший супруг актрисы Елены Прокловой Андрей Тришин подтвердил «Газете.Ru», что артистку госпитализировали с инсультом в Москве.

До этого сообщалось, что заслуженная артистка России госпитализирована с инсультом в Москве. По данным телеканала, она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. По словам источника, 10 января Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, агент Прокловой Наталия Соболь заявила «Газете.Ru», что ей ничего не известно о госпитализации актрисы.

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