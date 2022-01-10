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Харламов извинился перед геями

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Юморист Гарик Харламов в своем Instagram перепел песню Валерия Меладзе «Се ля ви», изменив в ней слова таким образом, что трек приобрел ярко-выраженную ЛГБТ-направленность. Впрочем, комик сразу же извинился перед геями и уточнил, что не хотел никого задеть.

«Я всегда был натурал, но познал иной любви. Будь ты проклят, тот гей-клуб под названием «Се ля ви», — спел Харламов.

Артист уточнил, что на пение его сподвигла болезнь: Харламов уже несколько дней находится дома с повышенной температурой. По мнению юмориста, заболевшим людям простительно петь «все, что в бошку придет». Он подчеркнул, что композиция не имеет никакого смысла.

«Сразу извиняюсь перед Валерием Меладзе! Перед всеми геями, натуралами, гей-клубами и перед се ля ви! Песня не несет никакого смысла, кроме набора слов под известный мотив. Исполнено температурой 37,7», — подписал пост Харламов.

Ранее на Джигана подали в суд за пропаганду гомосексуализма.

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