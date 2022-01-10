Умерла снимавшаяся в сериале «Женаты... с детьми» рестлерша Матильда Гунн

Рестлерша Дина Бухер (сценический псевдоним Матильда Гунн) скончалась на 74-м году жизни, передает американский организатор рестлинговых шоу World Wrestling Entertainment (WWE).

Бухер прославилась благодаря участию в шоу GLOW («Блеск», «Великолепные женщины рестлинга») в 1980-х годах. Она прошла кастинг для шоу о драках стереотипированных героинь, которое проходило по сценарию, часть конфликтов для которого была взята из реальной жизни.

Рестлерша снималась и в кино: фильмах «Космические яйца», «Головорез. История любви», сериале «Женаты... с детьми», клипе Aerosmith Love in an Elevator.

С 2017 года Бухер передвигалась в инвалидном кресле — у нее была болезнь позвоночника, вызванная полученными во время спортивной карьеры травмами, она страдала от волчанки и периферической невропатии.