Жюри «Золотого глобуса» назвало номинантов за лучшую музыку и женскую роль в мюзикле

Композитор Ханс Циммер получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Информация опубликована на сайте кинопремии.

Награду Циммер получил за фильм Дени Вильнёва «Дюна» по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Актриса Рэйчел Зеглер удостоилась приза за «Лучшую женскую роль в комедии или мюзикле». Она сыграла одну из главных ролей в киноленте Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

До этого стало известно, что Уилл Смит и Николь Кидман получили награды за лучшие роли в драматических фильмах.

В 2022 году премию «Золотой глобус» не стали транслировать по телевидению. Однако, как рассказал представитель ассоциации, она будет предоставлять обновленную информацию о победителях в режиме реального времени на официальном веб-сайте Golden Globes и в социальных сетях. Полный список лауреатов все желающие могут посмотреть в пресс-релизе, который уже выпустили на момент написания новости.

Ранее стало известно, что Голливуд будет массово бойкотировать «Золотой глобус».

В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA. Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих», а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией.