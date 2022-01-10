Самым популярным сериалом в России стала комедия студии Зеленского

Седьмой сезон «Сватов», который вышел на телеканале «Россия 1», является самым популярным телесериалом в РФ в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Mediascope (измерения в ТВ-аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. жителей), которые изданию предоставили в ВГТРК.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95» (в 2002 году ее совместно с братьями Шефирами основал действующий президент Украины Владимир Зеленский), снимается с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля прошлого года. Сюжет нового сезона строится вокруг приключений семьи Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) и их выросшей внучки.

Согласно данным Mediascope, второе место в стране занял сериал «Угрюм-река» («Первый канал»). А на третьем расположилось шоу «Склифософский 8» («Россия 1»). В десятку самых рейтинговых телесериалов минувшего года среди указанной аудитории попали проекты лишь этих двух вещателей.

Ранее звезда «Сватов» Анна Кошмал оценила шансы на съемки восьмого сезона сериала.