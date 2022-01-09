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Скончалась автор песни «Windmills of Your Mind» Мэрилин Бергман

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Depositphotos

Известная автор песен Мэрилин Бергман умерла в возрасте 93 лет в своем доме в Лос-Анджелесе, США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дочь поэтессы.

«Последние пару лет ее состояние ухудшалось, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень мирно, без какой-либо боли или борьбы», — рассказала ее дочь Джули Бергман, добавив, что у ее матери была «пневмония, которая приводит к дыхательной недостаточности у таких пациентов».

За свою карьеру поэтесса и ее муж и соавтор песен Алан Бергман были номинированы на 16 премий Оскар и получили три из них, в том числе за песню «The Way We Were» из одноименного фильма 1973 года с Барброй Стрейзанд в главной роли. Песня на музыку композитора Марвина Хэмлиша также получила две премии «Грэмми».

Кроме того, Бергманы получили два «Оскара» за песню «Windmills of Your Mind» в фильме «Афера Томаса Крауна» 1968 года и за музыку к фильму «Йентл» 1983 года, режиссером которого была Стрейзанд. Пара также выиграла четыре премии «Эмми» и две премии «Золотой глобус».

Бергман стала первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. Кроме того, она и ее муж были введены в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).

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