Мусагалиев прокомментировал происходящее а Казахстане после критики в свой адрес

Телеведущий и популярный комик Азамат Мусагалиев прокомментировал на своей странице в Instagram события, происходящие в Казахстане.

Он рассказал, что беспорядки в стране вызывают у него тревогу и отчаяние.

«Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно: это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародерство, но самое страшное — это человеческие жертвы», — написал артист.

Мусагалиев добавил, что никогда не жил в Казахстане, но в эти дни осознал, что «Казахстан всегда жил в нем».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее сообщалось, что подписчики Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в Казахстане.