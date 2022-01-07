Во время протестов убит «отец казахского хип-хопа»

Мародеры убили казахского режиссера и музыканта Сакена Битаева (Salamec Staff) во время протестов в Алма-Ате, написал в Facebook друг покойного Данияр Адилбеков.

По словам Адилбекова, Битаева застрелили. Пуля попала в легкое, и мужчина умер мгновенно. Свидетель произошедшего утверждает, что у убитого хотели забрать автомобиль, где он сидел с другом. «Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами», — написал он. «Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище. Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и BIG и старина Боб Марлей. Все как ты хотел!», — поделился Адилбеков.

Он также утверждает, что родители Сакена не могут забрать его тело домой, поскольку не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть артиста.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.