Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российская биатлонистка забыла пробежать штрафной круг на Кубке мира 17:53
В Евросоюзе заявили о готовности помочь урегулировать кризис в Казахстане 17:49
Появилось видео атаки на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане 17:47
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» 17:44
Вышедший из больницы Запашный поделился мечтой забыть о масках 17:44
В одном из дворов Алма-Аты раздались три взрыва 17:37
Шевченко высказался о возможной работе с Миранчуком в «Дженоа» 17:32
В антитеррорристической структуре ШОС заявили о готовности оказать помощь... 17:31
В Одесской области военный погиб во время празднования Нового Года 17:30
Во Франции допустили закрытие «Северного потока — 2» 17:28

Во время протестов убит «отец казахского хип-хопа»

Мародеры застрелили музыканта Salamec Staff в Алма-Ате

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
VK

Мародеры убили казахского режиссера и музыканта Сакена Битаева (Salamec Staff) во время протестов в Алма-Ате, написал в Facebook друг покойного Данияр Адилбеков.

По словам Адилбекова, Битаева застрелили. Пуля попала в легкое, и мужчина умер мгновенно. Свидетель произошедшего утверждает, что у убитого хотели забрать автомобиль, где он сидел с другом. «Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами», — написал он. «Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его детище. Покойся с миром, мой брат! Сейчас ты рядом с легендами — 2pac и BIG и старина Боб Марлей. Все как ты хотел!», — поделился Адилбеков.

Он также утверждает, что родители Сакена не могут забрать его тело домой, поскольку не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть артиста.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть