Димаш Кудайберген удалил аккаунт в Instagram после поста о протестах в Казахстане

Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген удалил свою страницу в Instagram после того, как высказался о протестах в стране.

В своем посте он говорил о том, что необходимо принимать системные и конкретные меры по повышению уровня жизни, призывал соотечественников сохранять спокойствие и единство.

На аккаунт Димаша были подписаны более 3 млн человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области в результате повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

7 января в Алма-Ате продолжается стрельба в районе площади Республики, на улицах видны погибшие, которые лежат прямо на дороге. Расстреляны несколько машин, как минимум в двух из них тела людей.