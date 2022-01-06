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Рэпер Face уехал из России

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) уехал из России. Об этом в своем Facebook сообщила его тетя, заместитель председателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина.

«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — написала она.

Позднее запись в аккаунте Недорезовой-Дреминой была удалена, сообщают СМИ.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн выпустил новый видеоклип после своего отъезда из России в связи с требованием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить его на предмет торговли наркотиками — об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

В песне, которая называется «Домой», Моргенштерн поет об отъезде из России и отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками. Клип размещен на страничке рэпера в видеохостинге YouTube.

Также в песне он заявил, что живет в Дубае вместе со своей супругой Диларой.

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