Волочкова показала, как прячется за плечами банщика из «Давай поженимся»

Танцовщица Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать в Instagram, как отдыхает на Мальдивах с новым избранником Сергеем.

Она опубликовала новые снимки, на которых показывает, как прячется за его плечами. «Волшебное мальдивское утро! А второе фото, мне кажется, вам понравится больше. За широкими плечами», — подписала кадр она.

С разведенным 44-летним Сергеем, управляющим банным комплексом в Подмосковье, она познакомилась на съемках новогодней передачи «Давай поженимся». Невеста-героиня «Давай поженимся» выбрала другого мужчину, а Сергей подружился с Волочковой, которая была в его звездной команде поддержки. «Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!» — говорила во время съемок звезда.

Новый год Сергей и Анастасия встретили вместе, а потом улетели на Мальдивы. Ранее артистка показала совместный с Сергеем портрет в пляжных нарядах.