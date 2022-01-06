Азамата Мусагалиева раскритиковали за молчание о ситуации в Казахстане

Подписчики актера, капитана команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамата Мусагалиева раскритиковали его в Instagram за молчание о ситуации в его родном Казахстане.

Последний пост Мусагалиев разместил 31 декабря — он поздравил поклонников с Новым годом. «Азамат, все ждут», «Чувак, выскажись по ситуации в Казахстане. Как можно это игнорировать?», «Не молчи, Азамат!», «Артист, ну скажи что-нибудь про свою страну», «Ты казах или терпила?» — пишут ему.

О ситуации в стране уже высказался певец Димаш Кудайберген.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ату прибыл первый самолет с российским контингентом ОДКБ.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Кроме того, режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории Казахстана.