Церемонию вручения Grammy отложили на неопределенный срок

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая была запланирована на 31 января в Лос-Анджелесе штата Калифорния, перенесена на неопределенный срок из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«После тщательного рассмотрения и анализа ситуации с участием властей города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества исполнителей и наших многочисленных партнеров, академия звукозаписи и телеканал CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии Grammy», — указано в сообщении.

По словам организаторов мероприятия, о дате проведения премии будет сообщено позже.

В 2021 году «Grammy» также переносили — вместо 31 января 2021 года церемония прошла 14 марта с меньшим, чем предполагалось ранее, количеством гостей.

Номинации «Grammy» были объявлены в ноябре. О возможном переносе церемонии стало известно в конце декабря.