Пластический хирург прокомментировал смерть братьев Богдановых

Пластический хирург Сергей Левин заявил, что операции на лицо не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богдановых. Об этом он рассказал МК.

«Они вставили себе в подбородки импланты, поэтому был эффект «угловатости». Возможно, мужчины добавили себе импланты и в скулы. Как мне видится, сверх имплантов, также они увеличили себе скулы плотным гелем. Проделывали несколько процедур по увеличению верхних и нижних губ», — рассказал хирург.

По его словам, эстетические операции были безобидными и не могли стать причиной смерти шоуменов. Специалист предположил, что Богдановы сделали ринопластику, так как их носы в 20 и 70 лет отличаются.

«То, что они умерли с разницей 6 дней, возможно, были близки и поэтому все так трагически сложилось», — добавил Левин.

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался телеведущий и популизатор науки Игорь Богданов. До этого умер его брат Григорий.

Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.