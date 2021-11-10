Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше задержали автобус с немецкими активистами, которые хотели помочь... 03:14
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36

Леди Гага выступала на инаугурации Байдена в пуленепробиваемом платье

close
100%
Carolyn Kaster/AP

Американская певица и актриса Леди Гага рассказала в интервью журналу Vogue, что она выступала возле вашингтонского Капитолия на инаугурации президента США Джо Байдена в необычном платье — из пуленепробиваемой ткани.

«Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала», — заявила она.

Исполнительница не уточнила, из какого материала был сделан наряд, неизвестно был ли на ней бронежилет.

Платье сшили дизайнеры люксового бренда Schiaparelli Haute Couture, оно состоит из приталенного пиджака темно-синего цвета и объемной красной юбки. Гага дополнила его золотой брошью, изображающей голубя (символ мира), и вплела в волосы черную ленту.

Ранее певица поделилась в Instagram фотографией, на которой ее шею украшает шарф-боа из стодолларовых купюр.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть