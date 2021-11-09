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Из МХАТ им. Горького уволился народный артист России Валентин Клементьев

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Труппу театра МХАТ имени Горького покинул ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление директора театра Владимира Кехмана.

«Клементьеву — 60 лет. Я получил от него сейчас эсэмэску. Сейчас зачитаю: «Уважаемые коллеги. Я покидаю труппу МХАТ имени Горького. Прошу прощения кого вольно или невольно обидел. С верою в любовь и будущее Художественного театра. Валентин Клементьев», — объявил Кехман на сборе труппы 9 ноября.

Ранее генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра, объясняя это «нарушением баланса между творческим и управленческим коллективами». Также он заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет мириться с этим фактом.

Кроме того, Кехман положительно высказался об идее цензуры в театре. По его словам, директор должен бояться того, что его выгонят, если он «будет заниматься чем-то не тем».

Помимо этого, он отказал в аккредитации газете «Комсомольская правда» из-за негативных статей о президенте МХАТа Татьяне Дорониной. В ответ на это главный редактор издания Владимир Сунгоркин отметил, что никогда не порочили президента театра Татьяну Доронину и относятся к ней «с огромным уважением».

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