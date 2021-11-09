Из МХАТ им. Горького уволился народный артист России Валентин Клементьев

Труппу театра МХАТ имени Горького покинул ведущий актер, режиссер, народный артист России Валентин Клементьев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление директора театра Владимира Кехмана.

«Клементьеву — 60 лет. Я получил от него сейчас эсэмэску. Сейчас зачитаю: «Уважаемые коллеги. Я покидаю труппу МХАТ имени Горького. Прошу прощения кого вольно или невольно обидел. С верою в любовь и будущее Художественного театра. Валентин Клементьев», — объявил Кехман на сборе труппы 9 ноября.

Ранее генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман заявил, что собирается проводить масштабное сокращение штата нетворческих сотрудников театра, объясняя это «нарушением баланса между творческим и управленческим коллективами». Также он заявил, что все зарплаты будут изменены и он готов расстаться со всеми, кто не захочет мириться с этим фактом.

Кроме того, Кехман положительно высказался об идее цензуры в театре. По его словам, директор должен бояться того, что его выгонят, если он «будет заниматься чем-то не тем».

Помимо этого, он отказал в аккредитации газете «Комсомольская правда» из-за негативных статей о президенте МХАТа Татьяне Дорониной. В ответ на это главный редактор издания Владимир Сунгоркин отметил, что никогда не порочили президента театра Татьяну Доронину и относятся к ней «с огромным уважением».