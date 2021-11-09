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Перенесшая операцию Нетребко показала фото из палаты

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anna_netrebko_yusi_tiago/Instagram

Оперная певица Анна Нетребко перенесла операцию на плече, о чем сообщила у себя в Instagram.

Певица опубликовала на своей странице фото, сделанное после операции в больничной палате. На снимке можно разглядеть повязку на прооперированном суставе.

Операция прошла успешно — сразу после выписки Анна Нетребко устроила у себя дома вечеринку, на которую пришли около 30 человек. «Наш гостеприимный дом снова ожил!» — порадовалась она.

Ранее сообщалось, что из-за операции Нетребко отменила свои выступления в Венской государственной опере и Венской филармонии, которые должны были состояться в конце октября и в ноябре.

Выступления оперной дивы должны были состояться 24 октября и в первой половине ноября.

Для хирургического вмешательства певица полетела в США. После операции ей предстоит длительный курс реабилитации.

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