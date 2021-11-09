Гагарина придумала, как спасти бизнес от раздела с Исхаковым

Певица Полина Гагарина нашла второго учредителя для своей фирмы, сообщает сайт kp.ru. Им стал адвокат Филипп Рябченко, представляющий интересы звезды в суде с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым.

При этом уставной капитал организации увеличился с 2 тыс. до 20 млн рублей. Таким образом Гагарина хочет защитить свой доход от возможных притязаний со стороны Исхакова. Согласно юристу Евгению Бронецкому, если фотограф захочет получить долю в компании и подаст иск в суд, то он получит не 50%, а всего 0,025%.

«Фактически это способ не делить фирму после развода и лишить мужа рычагов влияния. С такой долей он попросту не сможет управлять организацией», — пояснил Бронецкий.

Адвокат добавил, что Исхаков вправе обжаловать решение Гагариной. Если бывший возлюбленный артистки все-таки подаст иск в суд о разделе компании и станет собственником доли, то Гагариной придется выплатить ему значительную денежную компенсацию в случае выхода из фирмы.

Ранее органы опеки проверили состояние жилья Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова перед судом.