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Слава КПСС выложил дисс на Оксимирона

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Кадр из видео/СЛАВА КПСС/Youtube

Слава КПСС (Вячеслав Машнов) выпустил дисс на Оксимирона (Мирон Федоров) после его возвращения в рэп-игру. В треке «Жертва» рэпер обвиняет своего давнего соперника в хайпе на собственных психологических проблемах и конфликте с Ромой Жиганом. По убеждению артиста, Федоров вернулся в творчество только из-за того, что его коллега Schokk, согласно слухам, победил Жигана в боксерском поединке.

1 ноября Оксимирон представил первый за четыре года сингл «Кто убил Марка?», в котором среди прочего затронул давний конфликт с Жиганом и свою дружбу с Schokk. Вскоре исполнитель выпустил еще две новые песни — «Цунами» и «Организация», а также клипы к ним.

В 2017 году Слава КПСС победил Оксимирона на «Версусе».

Ранее стало известно, когда выйдет новый альбом Оксимирона.

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