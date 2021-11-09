Фестиваль Russian Film Festival впервые пройдет в Азербайджане в формате онлайн, сообщает пресс-служба кинопоказа.

Фестиваль будет проходить с 8 ноября по 5 декабря 2021 года в партнерстве с российским онлайн-кинотеатром Кинопоиск и при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры Азербайджана.

«Уже много лет реализуется масштабный обменный проект «Дни культуры», и теперь Russian Film Festival также станет важной частью культурного диалога. Кроме того, фестиваль поможет и вывести на новый уровень коммуникацию между российским кинематографом и активно развивающейся киноиндустрией Азербайджана. Приятно видеть среди участников международных фестивалей последних лет как яркие работы азербайджанских кинематографистов, так и российские копродукционные проекты с Азербайджаном», — говорит генеральный директор государственной организации «Роскино» Евгения Маркова, выражая надежду, что благодаря Russian Film Festival появится больше взаимного интереса к совместному кинопроизводству

В рамках Russian Film Festival 8 российских фильмов будут доступны бесплатно для пользователей сервиса в течение месяца. Все фильмы будут субтитрированы на азербайджанский язык. В программу RFF в Азербайджане вошли: «Конек-Горбунок» Олега Погодина (2021), «Общага» Романа Васьянова (2021), «Скажи ей» Александра Молочникова (2020), «Красный призрак» Андрея Богатырева (2020), «Китобой» Филиппа Юрьева (2020), «Спутник» Егора Абраменко (2020), «История одного назначения» Авдотьи Смирновой (2018), «Байкал. Удивительные приключения Юмы» Анастасии Поповой (2020).

Russian Film Festival был организован РОСКИНО в 2020 году при поддержке Министерства культуры и проходил в 16 странах.

Ранее сообщалось, что российский фильм «Капитан Волконогов бежал» получил награду в США.