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Из дома Сальмы Хайек изгнали 19 привидений

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Mario Anzuoni/Reuters

Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала, как медиум выгнал из ее дома в Лондоне 19 привидений. Этим она поделилась на шоу Эллен Дедженерес.

Хайек подчеркнула, что сама она не встречала призраков, но горничная в ее апартаментах жаловалась на самопроизвольное включение и выключение света. Дочь актрисы Валентина, ставшая гостьей программы, предположила, что видела «нечто похожее на привидение» своими глазами.

«Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено», — отметила Хайек.

Однако приглашенный медиум еще сильнее напугал домочадцев, призналась звезда. Он заявил, что в доме находятся 20 привидений. При этом «эксперт» настоял на том, что одно из них — монахиня — должно остаться, так как от духа исходит «хорошая энергия».

Ранее Хайек заявила, что ее героиня из фильма «Вечные» могла бы в одиночку уничтожить Таноса из киновселенной Marvel.

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