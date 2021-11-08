Стала известна дата выхода альбома Оксимирона

Новый альбом рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) «Смутное время» выйдет 12 ноября на аудио-сервисе «СберЗвук». Об этом сообщают «Рифмы и панчи».

Последний релиз Оксимирона «Горгород» вышел в 2015 году. Он четыре года не выпускал сольных треков, за исключением участия в трибьюте Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда», приуроченном к 130-летию со дня рождения поэта.

1 ноября артист представил трек «Кто убил Марка?», в котором, в частности, затронул давний конфликт с рэпером Ромой Жиганом и свою дружбу с Шокком. В пятницу, 5 ноября, Оксимирон показал клип на композицию «Цунами» — о радиоактивной ящерице, которая мечтает стать человеком.

Ранее Оксимирон опубликовал на YouTube новую песню под названием «Организация».