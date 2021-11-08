«Ничего личного»: Кехман объяснил снятие с показа спектакля с Бузовой

Новый гендиректор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман в интервью РИА «Новости» объяснил снятие с показа спектакля с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой «Чудесный грузин».

По словам Кехмана, решение было принято из экономических соображений. «Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась», — сказал он.

Театр незадолго до показа отменил запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

Ольга Бузова ранее говорила о том, что билеты на спектакль якобы продавались хорошо. Узнавшая об отстранении от сцены по смс звезда обвинила администрацию театра во лжи и заявила, что, если Кехману не понравилась ее кандидатура на роль, он мог бы сказать об этом прямо.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Речь в нем идет о молодости Иосифа Джугашвили (Сталина). Ольга Бузова играла роль певицы Бэллы Шанталь.

Также в новом интервью Кехман положительно высказался об идее цензуры.