Директор Ленкома ответил на обвинения и упреки Певцова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер ответил на слова актера Дмитрия Певцова о том, что театр катится в сторону «дешевых антрепризок». Об этом он сообщил KP.RU.

«Я не обращаю внимания на, что говорит Певцов. Если он не знает, что такое антреприза, я готов ему объяснить. Но это точно не имеет отношения к спектаклям «Ленкома», — сказал он.

Ранее Певцов заявил, что после смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова театр меняется «не в лучшую сторону». По его словам, «есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону «продюсерского центра дешевых антрепризок».

По его мнению, во главе государственного репертуарного театра должен находиться руководитель, определяющий художественное направление развития театра, при этом необходимо разделение руководства на художественную и хозяйственно-экономическую части.

Певцов выразил беспокойство, что «молниеносно, в течение двух лет» из репертуара театра исчезли все последние постановки Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли «Ленкома» проводятся «массово и без режиссера», без помощи тех, кто выпускал эти спектакли и играл в них многие годы.