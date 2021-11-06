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Отменивший спектакль с Бузовой гендир МХАТа засомневался в судьбе еще одной премьеры

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман заявил, что премьера спектакля «Семь женщин Есенина» по книге писателя Захара Прилепина может не состояться. Об этом он сообщил телеканалу «РЕН ТВ».

По его словам, спектакль скорее всего будет перенесен, так как у театра сейчас не хватает средств на его продвижение.

Кехман также назвал одной из первостепенных задач возвращение худрука театра Татьяны Дорониной, а отмену «Чудесного грузина» с Ольгой Бузовой в главной роли объяснил маленьким спросом.

До этого МХАТ им. Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. В официальном заявлении театра говорится, что спектакль не состоится из-за недостаточной продажи билетов. Ольга Бузова, в свою очередь, утверждала, что билеты продавались хорошо.

Уточняется, что постановку Ренаты Сотириади не выводят из репертуара, но переносят на «неопределенный срок». Это решение принял новый гендиректор театра Владимир Кехман, назначенный на должность 27 октября.

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