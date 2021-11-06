Лещенко о внесении Кобзона и Меньшова в список «угроз Украине»: у кого-то крыша едет

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил «Газете.Ru», что не находит никакого здравого объяснения тому, что Украина внесла в список угроз нацбезопасности умерших деятелей культуры из России.

«Это паранойя просто, это невозможно комментировать. Это ненормально, что-то с людьми происходит. У них куда-то крыша едет, вот и все. Никакого здравого объяснения этому нет», — сказал Лещенко.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины опубликовало списке лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Среди них значатся 10 умерших российских деятелей культуры: актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.