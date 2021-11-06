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В списке «угроз нацбезопасности Украины» оказались умершие артисты из России

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РИА «Новости»

В списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, оказались 10 умерших российских деятелей культуры. На это обратила снимание «Страна.ua».

В документе значатся актриса Элина Быстрицкая, оперная певица Ирина Богачева, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Василий Лановой, Владимир Меньшов и Олег Табаков.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин попал в перечень людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Комик стал 259-м в «черном списке» тех, кто «создает угрозу» национальной безопасности.

До этого Минкульт Украины по представлению Службы безопасности включил данный перечень более 30 российских актеров. И одного украинского, по ошибке.

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