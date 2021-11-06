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Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA

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AP

Советский и российский поэт-песенник Юрий Лоза прокомментировал выход нового альбома ABBA после 40-летнего перерыва и заявил, что популярность нельзя обрести дважды. Об этом пишет Life.

По словам музыканта, выход альбома не означает воссоединения культовой группы.К тому же ABBA не собирается гастролировать — вместо участников в тур поедут голограммы, напомнил он.

«Альбом пишется по отдельности. В удобное время каждый подъезжает, выполняет свою работу, потом звукорежиссёры всё это собирают и получается альбом», — сказал Лоза.

Он убежден, что поклонники будут слушать новый альбом — ведь новые песни «неплохие». Однако, прежней популярности квартету уже не добиться, и они сами это понимают, считает Лоза.

«Тогда у них была визуальная картинка. Они поэтому сейчас и не хотят ехать, чтобы не разочаровывать своих поклонников», — заявил музыкант.

Накануне ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва. На пластинке «Voyage».десять треков, два из которых были представлены еще в сентябре. «Газета.Ru» рассказала о том, как музыкальная индустрия отреагировала на девятый альбом культового шведского коллектива..

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